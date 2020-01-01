إحصائيات الكلاسيكو.. فينيسيوس يحطم رقم ميسي وماريانو "الأسرع" في القرن الـ21

جهينة نيوز:

فاز نادي ريال مدريد الإسباني على نظيره برشلونة (2-0)، في مباراة كلاسيكو الأرض، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليغا.

واستطاع ريال مدريد حسم كلاسيكو الأرض بهدفي فينسيوس جونيور وماريانو دياز في الدقائق (71، 92).

بهذا الفوز يصل ريال مدريد إلى 56 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 55 نقطة في الوصافة.

ويعتبر الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سجل أول أهدافه في مباريات الكلاسيكو، أصغر لاعب يسجل هدفا في لقاءات الكلاسيكو بالقرن الـا21، بعمر 19 عاما 19 سنة و7 أشهر و18 يوما (19 سنة و233 يوما).

في حين كان ميسي أصغر من سجل في الكلاسيكو خلال القرن 21، حيث أحرز هدفا في مارس 2007، بعمر 19 سنة و259 يوما.

وبات الدومنيكي ماريانو دياز مهاجم الفريق الملكي، أسرع لاعب يشارك كبديل، ويتمكن من إحراز هدف في تاريخ الكلاسيكو بالقرن الحادي والعشرين، بعدما جاء هدفه عقب مشاركته بـ 50 ثانية فقط، وفقا شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

كورتوا الجدار

وحافظ تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد على نظافة شباكه في 12 مباراة، في الليغا هذا الموسم، أكثر من أي حارس آخر.

كما تصدى كورتوا لـ31 من آخر 37 تسديدة على المرمى واجهها مع ريال مدريد في الليغا.

أرقام ميسي في الكلاسيكو لا تنتهي

فشل أسطورة برشلونة، ليونيل ميسي بالتهديف في 7 مباريات متتالية خارج ملعبه في كل البطولات للمرة الأولى منذ حدث معه هذا في بداياته في الفترة من أيلول 2006، وحتى آذار 2007.

من جانب آخر، حقق ميسي رقما قياسيا حيث سجل مشاركته رقم 43 أمام ريال مدريد، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ برشلونة خوضا للقاءات الكلاسيكو.

ولعب ميسي ضد ريال مدريد 43 مباراة 27 منها في الدوري، و8 في الكأس، و6 في كأس السوبر الإسبانية، و2 في دوري أبطال أوروبا، أحرز فيها 26 هدفامنها 11 في ملعب ريال مدريد سانتياغو برنابيو، كما صنع 14 هدفا.