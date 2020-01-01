الحرس الثوري ينشر قواته البرية في المناطق الموبوءة بفيروس "كورونا"

جهينة نيوز:

اعلن قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور عن تشكيل المقر البيئي للحرس الثوري، لافتا الى ان جميع وحدات الحرب الحديثة للمقرات العشرة لسلاح البر التابع للحرس الثوري هي الان في حالة التاهب الكامل.

وفي تصريح له نقلته وكالة فارس استعرض العميد باكبور اجراءات القوة البرية للحرس الثوري خلال الايام الاخيرة لمواجهة فيروس كورونا قائلا، انه خلال الايام الاخيرة تم اصدار الاوامر اللازمة لنشر كتائب الحرب الحديثة وهي مجموعة الحرب الحديثة 24 "بعثت" ولواء القوات الخاصة "صابرين" ولواء "ميرزا كوجك خان" للانتشار في المناطق الموبوءة بفيروس كورونا.

واضاف، كما انتشر خبراء ومتخصصو الميكروبايولوجيا وعلم الفيروسات في القوة البرية للحرس الثوري وفقا للاوامر الصادرة في المناطق الموبوءة بفيروس كورونا.

واوضح بان من الاجراءات المهمة للقوة البرية للحرس الثوري، عقد اجتماعات مع منظمة الابحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي لاستخدام منظومات رش الضباب وعربات "دي اس ام" لانجاز الاجراءات التعقيم في المناطق الموبوءة بفيروس كورونا والتنسيق بين الوحدات القتالية لمواجهة فيروز كورونا وتنسيق شراء السلع والادوات اللازمة للتعقيم ومتابعة توفير واعداد المواد المزيلة للتلوث والتطهير.

واضاف العميد باكبور، انه ومنذ 5 ايام انتشرت وحدات الحرب الحديثة للقوة البرية للحرس الثوري في قم وهي منهمكة بتعقيم المناطق والشوارع فيها كما ان لواء القوات الخاصة "صابرين" ولواء 20 "رمضان" ولواء "ميرزا كوجك خان" ولواء "انصار الرسول" التابعة للقوة البرية للحرس الثوري تمل على تعقيم الاماكن الحضرية الملوثة في محافظات كيلان وكرمانشاه وقم وطهران.

واشار العميد باكبور الى ان الامكانيات التخصصية الصحية والعلاجية التي تتضمن مستشفيات ثابتة ومتنقلة وفرق صحية للتدخل السريع هي الان في اهبة الاستعداد الكامل وتم بطلب من وزارة الصحة ارسال مستشفى متنقل يضم 100 سرير الى مدينة قم واضاف، انه تم كذلك ارسال وحدة "سي تي سكن" متنقلة تابعة للقوة البرية للحرس الثوري الى مستشفى "يافت آباد" لانجاز الاجراءات التشخيصية للمصابين بفيروس كورونا.

واكد العميد باكبور ضرورة الالتزام الدقيق بالشروط الصحية في المعسكرات والاماكن العامة واضاف، ان التعقيم اليومي للاماكن العامة واماكن الاستراحة.