الصحة العالمية: عدد المصابين بـ"كورونا" خارج الصين تخطى الـ7 آلاف حالة

جهينة نيوز:

سجلت منظمة الصحة العالمية خلال الـ24 ساعة الماضية إصابة 1160 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خارج الصين، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 7169 حالة.

وأكدت منظمة الصحة في بيان، تسجيل فيروس كورونا الجديد خارج الصين في 58 دولة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 104 حالة، (18 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية).

وبحسب البيان "اخترق الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية 5 دول جديدة - أذربيجان والإكوادور وأيرلندا وموناكو وقطر".

وبحسب الإحصائيات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الصين 79 ألفا و968 حالة والوفيات 2873 شخصا، والعدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بكافة أنحاء العالم 87 ألفا و137 حالة.