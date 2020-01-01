أبراج الاثنين 2 آذار مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود 2 آذار: يحب الحياة والمعرفة والسفر والمال ، لا يحب المشكلات أو القيود، دائماً له سحر خاص ويرسم صورة بخياله يعبّر فيها عن عواطفه.. مدعوم في الحياة لأنّه يحب الاكتشافات.

خلال الشهور القادمة، إذا كنت تاجراً انتبه لأنّ أي قضية قد تثير الخلاف، لكن هناك حل لاحقاً، في النصف الثاني من العام ارتباط وزواج إذا كان الوضع يسمح بذلك، وللبعض الآخر نتائج إيجابية للبعض على صعيد العقارات والبيع والشراء.

الحمل:

نهار لطيف.. انتبه لكلامك ولا تثير مواضيع حساسة خاصة على صعد الأهل.. سفر قصير أو قيد للعواطف لكن رويداً رويداً تزول الشوائب.. يوم فيه فرح وحركة لك لكن تروّى في إظهار عواطفك.. نهار إيجابي.

الثور:

يوم مناسب للأحبة ودعم قضاياك وفرصة مالية أو مفاجأة سارة أو هدية فقط ركز على الأجواء كي تنشط المساعي.. تحسن التصرف اليوم مع حفظ مسافة حيوية لاتسمح لأحد بالتدخل بها.. قد تطلب خدمة أو تقصد شخصاً من أجل خدمة ما.. ربما تنال ماتتمناه اليوم.

الجوزاء:

القمر في برجك.. يوم مطمئن الخواطر وحلول لمسألة شخصية وتنهي قضايا أثرت عليك.. يعود الماضي للظهور وإحياء للنقاش في أمور مجدية.. تحل مشكلات آلمتك في الماضي.. اليوم للدبلوماسية واللباقة.

السرطان:

يوم أقل حظاً يحمل إليك تراجعاً صحياً ومعنوياً فلاتجازف باستقرارك ولا تثق بأحد قد يخيب أملك بسبب أمر طارئ في آخر لحظة وهذا يجعلك حذراً... يوم بعيد عن الأعراف فكن متكتماً ولا تبوح بما يجول في خاطرك أبداً لأن الأجواء حولك متوترة وانتبه لصحتك.

الأسد:

تعيش فترة جميلة وتعزز روابط اجتماعية تواظب حتى يرافقك الحظ تحل خلافاً قديماً.. نشيط وتصغي للآراء من الأهل ويبدو أن هناك نداء من القلب وشغف فجائي.

العذراء:

حاضر وتثبت وجودك في كل الصعد.. دقة ومرونة وحل لأمر ضروري وارتياح وسمعة طيبة.. تبحث عن حلول وهناك ردات فعل سريعة بسبب استفزاز البعض لذلك كن حذراً.

الميزان:

يوم داعم لك.. وتحلو اللقاءات وحوافز ويوم يقربك من آمالك.. يوم فيه سفر واتصالات لأماكن بعيدة.. لقاء مميز يتم عبر سفر مع شخص ينال اهتمامك وتشعر أن الوقت حان للقائه.. تغير في الحياة الشخصية أو الزوجية.

العقرب:

تجد نفسك مرتاحاً وخاصة في المحيط وتلعب دوراً مهماً لحل أمور عالقة ربما على صعيد أمور مالية مشتركة.. الطريق خالي من الحواجز ماعليك إلا مراجعة بعض قراراتك والوقت كاف لتجسيد أمنياتك لكن احذر من المتطفلين على حياتك ولا تعطي ثقتك لأحد.. جهّز نفسك لمشكلات طارئة أو أمر إداري يعاكسك اليوم، قد تعالجها بمال أو بمسايرة الأوضاع.

القوس:

الأيام القادمة أفضل لكن اليوم فيه تأجيل ويجب أن تكون هادئاً لاتضيع الوقت بالندم.. ولاتدع مزاجيتك تتحكم بسلوكك.. جرّب المصالحة والتقارب واحذر المعاكسات وبعض الشركاء ربما هناك مشكلات طارئة يجب حلها بلباقة.

الجدي:

يوم مضطرب أو متوتر، لذلك نظّم وقتك جيداً وتجنب السهر واطلب المساعدة ربما هناك أمور مرضية أو مسألة تستوجب حضورك.. تساير الأوضاع أو هناك قصة تتعلق بصخب وتوتر.. اضبط الأوضاع وتصدى لمن يحاول زعزعة أعمالك.

الدلو:

تحسنت الأمور وارتفعت المعنويات.. نهار مميز وتتعاون مع الأحبة والأصدقاء وتعيش يوماً مختلفاً ومميزاً عاطفياً واجتماعياً ومهنياً.. يوم انقلابي بامتياز لذلك تهتم بالأمور الخاصة.. وهناك قصة تظهر بسهرة أو لقاء.

الحوت:

متيقظ وتطرأ مسألة ملحة تتطلب حكمة ومرونة ولا تتهرب من الأمور العائلية. تدور نقاشات حامية لا تعيرها انتباهك وتفاداها اليوم تلتقي أشخاصاً يشاركونك بنشاط ما ويتحول نهارك إلى بعض الإرباك.. مفاجأة غير منتظرة تضطرك إلى تغير ما في حياتك العائلية.. أو تمر بفترة توتر بسبب تصرفات مزعجة من أحد المقربين.