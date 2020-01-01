بعد اعتذار علاوي الرئيس العراقي يبدأ مشاوراته لاختيار مرشح بديل

جهينة نيوز:

اعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، عن البدء بمشاوراته لاختيار مرشح بديل عن علاوي خلال 15 يوماً، فيما وجه شكره لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "بالإشارة الى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية برهم صالح مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".

ووجه صالح "الشكر لمحمد توفيق علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف"، داعيا القوى النيابية الى "العمل الجاد للتوصل إلى إتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، والمقبول وطنيًا و شعبيا، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق".