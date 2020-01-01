ظريف: اميركا استسلمت في افغانستان بعد 19 عاما من الاذلال

جهينة نيوز:

وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اتفاق السلام بين اميركا وحركة طالبان في افغانستان بمثابة استسلام لاميركا.

وورد على حساب ظريف الشخصي في موقع تويتر: ان المحتلين الاميركيين لم يكن ينبغي لهم غزو افغانستان الا أنهم قاموا بهذا العمل فيما يلقون باللوم على خلفية النتائج على الآخرين.

وعدّ أنه "بعد 19 عاما من الاذلال اقترحت الولايات المتحدة الاستسلام، والمشكلة تكمن في أميركا سواءً كانت في افغانستان أو سوريا أو العراق أو اليمن.

ولفت ظريف الى أن "اميركا ستغادر لكنها ستخلف ورائها دمارا شاملا".

ويشار الى ان اميركا وحركة طالبان وقعا على اتفاق للسلام أمس السبت بهدف إنهاء الحرب بينهما بعد مفاوضات مكثقة استمرت على مدى عام واحد