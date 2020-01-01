كورونا.. حصيلة القتلى 34 والمصابون 1694 في إيطاليا

جهينة نيوز:

تزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد بسرعة في إيطاليا، حيث سجلت حتى الآن 34 وفاة به، وبلغ عدد مصابيه 1694 شخصا.

وأعلن رئيس الدفاع المدني أنجيلو بوريلي اليوم الأحد أن عدد المصابين الخاضعين للعلاج بلغ 1577 شخصا، وأن 140 منهم في وحدات العناية المركزة، معظمهم في مقاطعة لومبارديا شمال البلاد.

وأكد بوريلي أن 83 مريضا قد يتعافوا، مشيرا إلى أن قرابة نصف عدد المصابين يتواجدون تحت الحجر الصحي المنزلي بسبب عدم ظهور عليهم أي أعراض للإصابة.

وأمس، قال بوريلي إن حالات الوفاة بالفيروس بلغت 29، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1049 في إيطاليا التي باتت تعد رئيسة لتفشي كورونا في أوروبا.

المصدر: وكالات