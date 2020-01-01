ارتفاع العجز في ميزان التجارة الخارجية التركي خلال كانون الثاني الماضي

جهينة نيوز:

أظهرت بيانات نشرها النظام التركي ارتفاع العجز في ميزان التجارة الخارجية خلال الشهر الأول من عام 2020 أكثر من 3ر2 مليار دولار ليصل إلى 5ر4 مليارات.

ووفق صحيفة زمان التركية فإن البيانات بينت اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات التركية في كانون الثاني الماضي لتبلغ نحو 9 بالمئة مشيرة إلى توالى إفلاس الشركات في تركيا بفعل الأزمة الاقتصادية والمسار المتدهور للاقتصاد الأمر الذي ينعكس على إحصاءات التجارة الخارجية.

ولفتت البيانات إلى أن عجز التجارة الخارجية ارتفع في كانون الثاني الماضي عن الشهر نفسه من العام الماضي بنحو 3ر94 بالمئة كما تراجعت نسبة الصادرات إلى الواردات إلى 8ر76 بالمئة بعدما كانت تبلغ في كانون الثاني من عام 2019 نحو 8ر85 بالمئة.

وفقدت العملة التركية أكثر من 5ر3 بالمئة من قيمتها هذا العام بعد أن هوت نحو أربعين بالمئة خلال العامين الماضيين نتيجة ارتفاع مستويات الديون الخارجية لتركيا في ظل السياسات الاقتصادية الرعناء لنظام رجب طيب أردوغان.