فيديو يظهر جثث بعض المسلحين داخل كنصفرة بريف إدلب بقصف لسلاح الجو السوري

الأحد, 1 آذار 2020 الساعة 20:40 | شؤون محلية, أخبار محلية


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