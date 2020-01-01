توقيف شخصين في حلب يقومان بمزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية

جهينة نيوز:

أوقف فرع الأمن الجنائي بحلب شخصين يقومان بمزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية لمتابعة المتعاملين بغير الليرة والأشخاص الذين يقومون بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صدر اليوم أنه من خلال المتابعة تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب من القبض على شخصين وصادر مبلغاً مالياً بقيمة خمسة ملايين ليرة كان بحوزتهما مشيرة إلى أنه بالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على مزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية من خلال استلام وتحويل الأموال داخل وخارج سورية بشكل مخالف للقانون.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسليم المبلغ المصادر إلى مصرف سورية المركزي فيما سيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.