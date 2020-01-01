جيش الاحتلال الاسرائيلي يضع 450 جندي في الحجر الصحي بسبب كورونا

جهينة نيوز:

أكد الناطق باسم جيش العدو الإسرائيلي وضع نحو 150 جنديا في الحجر الصحي، بسبب فيروس "كورونا".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم، الأحد، أن بعض هؤلاء الجنود الـ150، التقى بعثة عسكرية من كوريا الجنوبية وآخرين كانوا في عطلة خارج البلاد.

وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأن نحو 150 جنديا وضعوا في الحجر الصحي، خشية تعرضهم للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، مشيرا إلى أن معظمهم عادوا من قضاء عطلة شخصية في الخارج، والباقين بعد أن التقوا بأفراد بعثة عسكرية من كوريا الجنوبية، أو كانوا على مقربة من مريض عاد من إيطاليا.

وأضاف الناطق العسكري أن الحجر الصحي سيفرض أيضا على قرابة 300 جندي آخر عادوا من إيطاليا، منذ منتصف الشهر الماضي.

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قررت نشر أطقم طبية داخل مقار الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ23، التي ستجرى غدا الاثنين.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن وزارة الصحة الإسرائيلية اطلقت تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين الذين شددت عليهم الحكومة تواجدهم في منازلهم في حالة عزل انفرادي، بعد انتشار فيروس كورونا، عدم الخروج للتصويت، حتى لا تنقل العدوى.