كوريا الجنوبية تغلق مصنع سامسونغ والسبب كورونا

جهينة نيوز:

أغلقت شركة سامسونج للإلكترونيات مصنعها للهواتف المحمولة في مجمع جومي الصناعي بكوريا الجنوبية مؤقتا، بعد أن كشفت نتائج تحليل لأحد العاملين في المصنع، السبت، إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه سيتم إغلاق المصنع حتى الساعة السابعة من مساء الأحد لأعمال التطهير، وسيتم إغلاق الطابق الذي يعمل فيه الموظف حتى الثلاثاء المقبل.

وشهد مصنع سامسونج للرقائق الإلكترونية في جيهيونج في كوريا الجنوبية إصابة عامل بمطعم المصنع، السبت، ولم يتأثر الإنتاج بسبب ذلك، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3526.

وكانت السلطات سجلت أمس السبت 813 حالة إصابة جديدة في أكبر قفزة يومية بكوريا الجنوبية التي تشهد أوسع انتشار للفيروس خارج الصين.

وأودى فيروس كورونا بحياة 17 شخصاً في كوريا الجنوبية.

وينتمي 333 شخصاً من المصابين الجدد لمدينة دايجو في جنوب شرق البلاد مقر كنيسة يعتقد أنها بؤرة تفشي المرض في كوريا الجنوبية.

المصدر رويترز