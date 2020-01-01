صدور تعليمات القيد والقبول في مرحلة التعليم الأساسي

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة التربية تعليمات القيد والقبول في صفوف مرحلة التعليم الأساسي الرسمية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها للعام الدراسي 2020-2021.

وحددت الوزارة في التعليمات فترة التسجيل الأولى بدءاً من الخامس من نيسان وحتى الخامس من أيار القادم والفترة الثانية خلال شهري تموز وآب المقبلين.

أمّا التلاميذ الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة الأولى والثانية أو القادمين من خارج سورية ممن تنطبق عليهم التعليمات وأحكام النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي فيتم تسجيلهم خلال العام الدراسي.

ويمكن للراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.