ترامب يهنئ "النعسان" بفوزه بانتخابات كاليفورنيا ويسخر من بلومبيرغ وستاير

الأحد, 1 آذار 2020 الساعة 17:17 | سياسة, عالمي

ترامب يهنئ

جهينة نيوز:

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تغريدات على "تويتر"، بعد فوز جو بايدن بانتخابات الحزب الديمقراطي في ولاية كارولاينا الجنوبية، وانسحاب الملياردير توم ستاير من السباق.

وقال ترامب إنه يجد صعوبة في تصديق أن ستاير ومايك بلومبيرغ سيفيدان الحزب الديمقراطي في شيء، كما هنأ بايدن بالفوز قائلاً: "تهانينا لجو بايدن النعسان".

وأعلن الملياردير توم ستاير، السبت، خروجه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نتائج مخيبة للآمال على الرغم من استثماره ملايين الدولارات في حملته الانتخابية.

وأضاف في تغريدة أخرى: إن الديمقراطيين يعملون بجهد من أجل تدمير سمعة واسم المجنون بيرني ساندرز، وحرمانه من الفوز.

وغير الفوز العريض الذي حققه بايدن، توازن القوى في السباق داخل الحزب الديمقراطي من أجل الترشح والذي كان ساندرز يتقدم فيه بشكل واضح حتى الليلة الماضية.

ومن المتوقع أن يتم تحديد المرشح المتقدم في السباق الانتخابي بين الديمقراطيين يوم الثلاثاء القادم، عندما يجري التصويت في آن واحد في 14 ولاية.


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