X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
كوريا الجنوبية تغلق مصنع سامسونغ والسبب كورونا
وزارة الدفاع السورية : الجيش السوري أسقط اليوم 6 طائرات تركية مسيرة فوق إدلب
لاافروف يدعو تشاووش أوغلو لتسوية الوضع حول صحفيين اعتقلتهم تركيا
صدور تعليمات القيد والقبول في مرحلة التعليم الأساسي
ترامب يهنئ "النعسان" بفوزه بانتخابات كاليفورنيا ويسخر من بلومبيرغ وستاير
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في ايران إلى 54 والمصابون 978
بالفيديو - الجيش السوري يسقط طائرة تركية ثانية و الارهابيون يبحثون عن الطيار معتقدينها سورية
تعديل جديد في قوانين كرة القدم
بالفيديو: لحظة اسقاط وحدات من الجيش السوري طائرة تركية مسيرة بريف إدلب
شاهد.. كارول سماحة تثير الذعر في باريس والشرطة الفرنسية تحاصرها!
اليابان تقرر إقامة دورة " السومو" دون جمهور خوفا من كورونا
هل اعتدت جماهير الترجي على الحكم رضوان؟
إرشادات مفصّلة لحماية خصوصيتك على إنستاغرام
الرئاسة التركية: لا تأكيد على عقد لقاء بين أردوغان وبوتين
بعد قرار مثير للجدل... أنكالاييف يسجل فوزه الـ13
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
بالفيديو: لحظة اسقاط وحدات من الجيش السوري طائرة تركية مسيرة بريف إدلب
الأحد, 1 آذار 2020 الساعة 17:09 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
لاافروف يدعو تشاووش أوغلو لتسوية الوضع حول صحفيين اعتقلتهم تركيا
بالفيديو - الجيش السوري يسقط طائرة تركية ثانية و الارهابيون يبحثون عن الطيار معتقدينها سورية
الجيش يسقط طائرة مسيرة للنظام التركي في محيط سراقب بريف إدلب
تركيا تطلق عملية "درع الربيع" في إدلب السورية و تطالب روسيا بالضغط على دمشق
اعتداء على موظفي وكالة أنباء روسية في أنقرة ونعتهم "بالعملاء"
اقرأ المزيد...
وزارة الدفاع السورية : الجيش السوري أسقط اليوم 6 طائرات تركية مسيرة فوق إدلب
بالفيديو - الجيش السوري يسقط طائرة تركية ثانية و الارهابيون يبحثون عن الطيار معتقدينها سورية
السورية للتجارة تبيع الزيت على البطاقة وتزيد كميات السكر والشاي
الحرارة توالي انخفاضها والمرور تبين حالة الطرق في اللاذقية
الأسد يصدر مرسوما بزيادة 20 ألف ليرة على معاشات هذه الفئات
الجيش السوري يعلن إغلاق المجال الجوي فوق المنطقة الشمالية الغربية من البلاد
المتة والمعلبات على البطاقة الذكية قريبا!
إقبال كبير على القروض في توفير حمص
توجه حكومي نحو الإلكتروني.. معاملات ووثائق عبر الموبايل
في شهر واحد: قطاع الصناعة أنتج بـ23.8 مليار ليرة وباع بـ23.3 ملياراً.. والوزير: سياسة صناعية جديدة!
وحدات الجيش تواصل عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان في ريف إدلب
تجنباً لانتقال كورونا.. أجنحة الشام للطيران تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران
رئاسة الجمهورية تنفي وجود اي منحة تحت مسمى منحة السيدة اسماء الاسد
أبناء القنيطرة والجولان المحتل: محاولات رأس النظام التركي دعم الإرهابيين في إدلب ستفشل
إحداث نقطة طبية في مطار القامشلي للتقصي عن أي حالة إصابة بـكورونا
أضف تعليق
أخبار اخرى
كوريا الجنوبية تغلق مصنع سامسونغ والسبب كورونا
وزارة الدفاع السورية : الجيش السوري أسقط اليوم 6 طائرات تركية مسيرة فوق إدلب
لاافروف يدعو تشاووش أوغلو لتسوية الوضع حول صحفيين اعتقلتهم تركيا
صدور تعليمات القيد والقبول في مرحلة التعليم الأساسي
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج الأحد 1 آذار مع سمر عمران
العالم": ليبقى الرجب في المعركة وحيداً..
اردوغان: طلبت من بوتين تنحي روسيا جانبا وإفساح المجال لتركيا للتعامل مع نظام الأسد
أبو الغيط: لا نعلم موقف دمشق بشأن عودتها للجامعة العربية
الأكثر مناقشة
بوتين و أردوغان يبحثان تطورات الوضع في إدلب بناءً على طلب الأخير
بعد مهلة الـ12 شهرا في سورية... إيران تهدد إسرائيل برد ساحق
اردوغان: طلبت من بوتين تنحي روسيا جانبا وإفساح المجال لتركيا للتعامل مع نظام الأسد
وزير الحرب الأمريكي: الولايات المتحدة لن تعود إلى الحدود السورية التركية
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2020
بوابة جهينة الاخبارية
.