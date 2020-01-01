بالفيديو: لحظة اسقاط وحدات من الجيش السوري طائرة تركية مسيرة بريف إدلب

الأحد, 1 آذار 2020 الساعة 17:09 | شؤون محلية, أخبار محلية


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