شاهد.. كارول سماحة تثير الذعر في باريس والشرطة الفرنسية تحاصرها!

الأحد, 1 آذار 2020 الساعة 17:02 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

جهينة نيوز

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن مرورها بموقف صعب خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت المطربة الشهيرة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إنها فوجئت بوصول الشرطة الفرنسية، إلى موقع تصوير أحدث أغنياتها المصورة "مش هعيش"، بعد اعتقادهم أنها ستنتحر بإلقاء نفسها من شرفة المنزل.

وتابعت أن قوات الأمن الفرنسي صعدت إلى المنزل، حيث تصور المشهد، ولكن طاقم تصوير الأغنية أكدوا لهم أن الموضوع "تمثيل" من أجل تصوير الأغنية.

وأغنية "مش هعيش"، كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع موسيقي، ألكساندر ميساكيان، ومن إخراج جاد شويري.

يشار إلى أن كارول سماحة، أحيت نهاية شهر كانون الثاني حفلا غنائيا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.


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