إرشادات مفصّلة لحماية خصوصيتك على إنستاغرام

يضم ملفك الشخصي على (إنستاغرام) Instagram كثيراً من التفاصيل الشخصية، لذلك يجب أن تعمل على حماية خصوصيتك بشكل أكثر إحكاماً، ومنع الغرباء من رؤية قصصك وصفحتك الرئيسة وتقييد وصولهم لها.

وفيما يلي 6 نصائح تساعدك في حماية خصوصيتك على إنستاغرام:

1- ضبط الحساب خاص:

يعد تفعيل حسابك ليكون (حساب خاص) Private Account من أبسط الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية الخصوصية، وبالتالي لن يتمكن من يزور ملفك الشخصي للمرة الأولى من رؤية منشوراتك، حيث يجب أن تقبل طلبهم قبل أن يتمكنوا من رؤية هذه البيانات.

اضغط على خيار الإعدادات في صفحة ملفك الشخصي ثم على الخصوصية Privacy، ثم اختر خصوصية الحساب Account Privacy، وقم بتفعيل خيار حساب خاص Private Account من خلال الضغط على زر التمرير المجاور.

2- حماية القصص:

يتيح لك إنستاغرام تحديد من يرى القصص التي تنشرها، ومنع مشاركتها، من خلال إجراء الخطوات التالية:

اختر الإعدادات، ثم اضغط على خيار الخصوصية، واختر القصة Story، وبمجرد الضغط على خيار (إخفاء القصة من) Hide Story From ستُفتح قائمة بمن يتابعك، اضغط على الدائرة بجانب اسم الشخص الذي لا تريده أن يشاهد قصتك.

ولمنع شخص محدد من مشاركة قصتك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على خيار (القصة) Story، في نفس الصفحة، وقم بالتمرير للأسفل سترى خيار (المشاركة) Sharing.

من خلال خيار (السماح بالمشاركة) Allow Sharing، يمكنك إيقاف أو منع الأشخاص من إرسال قصصك إلى الآخرين

كما يمكنك أيضاً إيقاف تشغيل (السماح بإعادة المشاركة في القصص)Allow Resharing to Stories، لمنع الأشخاص من إضافة مشاركاتك إلى قصصهم.

لمنع مشاركة قصصك على فيسبوك، اختر إيقاف(مشاركة قصتك على فيسبوك) Share Your Story to Facebook، وهذا يعني أن قصصك ستُنشر على إنستاجرام فقط.

لتقييد وصول قصصك إلى أشخاص محددين على إنستاجرام، اتبع الخطوات التالية:

اختر (الإعدادات).

اضغط على خيار (الخصوصية).

اختر (القصة) Story.

ضمن خيار (الأصدقاء المقربون) Close Friends، يمكنك إضافة الأشخاص أو حذفهم.

3- حظر أشخاص محددين:

يمكنك حظر أشخاص تختارهم من رؤية صفحتك الرئيسية، لفعل ذلك اتبع الخطوات التالية:

اذهب إلى الحساب الخاص بالشخص الذي تريد حظره.

في صفحة (ملف التعريف) Profile، انقر على القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية العلوية اليمنى اختر (حظر) Block.

4- إيقاف إرسال جهات اتصالك إلى إنستاغرام:

انقر على (الإعدادات).

اختر (الحساب) Account.

اختر (مزامنة جهات الاتصال) Contacts Syncing وقم بتعطيل المزامنة.

5- إيقاف اقتراح حسابك على الأخرين:

لا يمكنك تغيير هذا باستخدام تطبيق الهاتف الذكي، بل يجب استخدام جهاز الكمبيوتر، باتباع الخطوات التالية:

سجّل الدخول إلى موقع إنستاجرام، انتقل إلى ملفك الشخصي.

انقر على (تعديل الملف الشخصي) Edit Profile.

قم بإلغاء خيار (اقتراحات مماثلة للحساب) Similar Account Suggestions.

6- إيقاف الإعلانات المخصصة:

لتعطيل تخصيص الإعلانات، عليك أولاً الانتقال إلى إعدادات الإعلانات على فيسبوك، على الهاتف الذكي:

اختر (الإعدادات والخصوصية).

انقر على (الإعدادات).

اختر (تفضيلات الإعلان) Ad Preferences.

انقر على (إعدادات الإعلان) Ad Settings.

ويمكنك الوصول إليها من حاسوبك كما يلي:

انقر هنا للإنتقال إلى صفحة (تفضيلات إعلانك)، ثم انقر على (إعدادات الإعلان) Ad settings.

ستحتاج إلى إيقاف الإعلانات التي تستند إلى بيانات من الشركاء Ads based on data from partners.

(الإعلانات التي تستند إلى نشاطك على منتجات شركة فيسبوك التي تراها في مكان آخر) Ads based on your activity on Facebook Company Products that you see elsewhere.