الرئاسة التركية: لا تأكيد على عقد لقاء بين أردوغان وبوتين

جهينة نيوز:

أكد مكتب دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية اليوم الأحد أن اللقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين المرتقب في موسكو في الخامس من آذار الجاري، لم يتم تأكيده بعد.

وقال المكتب ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كان الرئيسان بوتين وأردوغان سيلتقيان في 5 آذار الجاري في مدينة موسكو، "لا يوجد تأكيد على عقد لقاء بين أردوغان وبوتين بموسكو في الخامس من اذار الجاري".

وتداولت وسائل إعلام تركية أنباء تفيد بأن الرئيسين أردوغان وبوتين سيلتقيان في موسكو في الخامس من آذار الجاري دون الإشارة إلى أي مصدر.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قال في تصريحات أدلى بها أمس السبت أن اللقاء بين الرئيسين بوتين وأردوغان سيجري مطلع أذار الجاري، لافتا إلى احتمال عقده في 5 أو 6 من الشهر.

وكان الناطق باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف قد أعلن، الجمعة الماضية، بأنه يجري العمل على تنظيم لقاء يجمع الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في موسكو يوم 5 أو 6 اذار.