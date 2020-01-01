الحرارة توالي انخفاضها والمرور تبين حالة الطرق في اللاذقية

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا .

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية، اليوم، أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة على المناطق الشرقية والجزيرة وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً في تلك المناطق.

وأشارت المديرية إلى أن الجو يستقر ليلاً، محذرةً من تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة مع هبات شديدة تتجاوز 70 كم في الساعة خاصة على بعض المناطق الجنوبية وتخف سرعتها مساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام ويحذر من تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

من جهة أخرى، بيّنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا بعض طرق محافظة اللاذقية غير سالكة نتيجة الأحوال الجوية السائدة حتى صباح اليوم.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها أن طريق /الحفة الصلنفة/محطة البث/ الغاب/ في محافظة اللاذقية غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وضرورة استخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة في جميع الأحوال الجوية والظروف، تجنباً للمخاطر التي تواجههم على الطرق، مشيرةً إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.