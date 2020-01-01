ما هي دلالات إغلاق المجال الجوي في إدلب؟

جهينة نيوز:

قالت قناة العالم إن قرار القوات المسلحة السورية بإغلاق المجال الجوي فوق محافظة إدلب يأتي في ظل إستمرار العدوان التركي على الأراضي السورية في تلك المنطقة وإستخدام الجيش التركي لطائرات المسيرة لشن هجمات على مواقع الجيش السوري وحلفائه.

وأضافت القناة أن هذا القرار يدلل على أنّ صبر الحكومة السورية قد نفذ بسبب مماطلات تركيا وإستمرار عدوانها حيث أدى الى إعطاء الأمر إلى القوات الدفاع الجوي بالتعامل مع أي هدف معادي في منطقة الحظر الجوي الذي أعلنته القيادة السورية تحديداً في محافظة إدلب خاصة بعد فشل المفاوضات الروسية - التركية في أنقرة وعدم قدرتها للوصول إلى توافق الذي يمنع القوات التركية بوقف عدوانها المستمر على القوات السورية خاصة في منطقة سراقب.

وأشارت القناة إلى اعتداءات المجموعات الإرهابية التابعة لتركيا أسقطت 15 قذيفة صاروخية على أحياء المدنيين في منطقة جورين.

وختمت القناة بالقول: إنّ الجيش السوري مستمر في عملياته ضد الجماعات الإرهابية المدعومة من الجيش التركي في محيط سراقب ومحيط مناطق أخرى حيث استهدفت المدفعية السورية عدد من التحركات لمجموعات المسلحة في بنش، مسطومة إضافة إلى استهدافات وتدخلات الحربية في بنش وسرمين حيث دمرت تحركات جبهة النصرة في تلك المنطقة.