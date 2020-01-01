كورونا يؤدي إلى انخفاض كبير بمستويات التلوث في الصين

الأحد, 1 آذار 2020 الساعة 14:32 | منوعات, صحة

كورونا يؤدي إلى انخفاض كبير بمستويات التلوث في الصين

جهينة نيوز:

أظهرت صور نشرتها وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» انخفاضاً كبيراً في مستويات التلوث في الصين، بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس «كورونا»، والذي أدى إلى إغلاق مئات المصانع، ووضع آلاف الأشخاص في الحجر الصحي.

وكشفت خرائط «ناسا» انخفاضاً في مستويات ثاني أكسيد النيتروجين هذا العام، على خلفية الانخفاض القياسي في نشاط المصانع في الصين، حيث يتوقف المصنّعون عن العمل في محاولة لاحتواء فيروس «كورونا»، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ولاحظ علماء «ناسا» انخفاض مستويات ثاني أكسيد النيتروجين -وهو غاز ضار ينبعث من السيارات والمنشآت الصناعية- بالقرب من مصدر تفشي المرض في مدينة ووهان، قبل انتشاره في جميع أنحاء البلاد.


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