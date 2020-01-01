100 مليون يورو لدعم الإصلاح الاقتصادي في السودان

جهينة نيوز:

أعلن جوزيف بوريل فونتيليس، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، عن تخصيص الاتحاد حزمة إضافية بقيمة 100 مليون يورو لدعم عملية الانتقال والإصلاح الاقتصادي في السودان.

وقال بوريل، في تعليق على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عقب لقائه مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك في الخرطوم، يوم السبت، إن انتقال السودان مثال واعد، لافتاً إلى أن حمدوك يقود إصلاحات مهمة بدأها شعب السودان.

من جانبه، رحب رئيس وزراء السودان، بنائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن هذه الزيارة دليل على الدعم المستمر الذي ظل يقدمه الاتحاد الأوروبي للسودان على مر السنين.

وقال حمدوك: أجرينا نقاشاً مثمراً أكد فيه جوزيف بوريل أن الاتحاد الأوروبي يقف بثبات وراء الانتقال في السودان، والذي يعدّ الآن بارقة أمل في المنطقة، معرباً عن شكره للاتحاد الأوروبي على الدعم الذي قدمه للسودان، بواقع 100 مليون يورو إضافية، لمساعدة البلاد في التحرك صوب الإصلاح بخطوات ثابتة وملموسة.