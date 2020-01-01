اللجنة الأولمبية في الأردن تستقبل منتخبات الملاكمة بإجراءات خاصة

جهينة نيوز:

أعلنت اللجنة الأولمبية في الأردن التي تستقبل الوفود القادمة عن إجراءات خاصة في المنافذ الحدودية والمطارات بالتنسيق مع وزارة الصحة لإجراء الفحوصات اللازمة للحاضرين.

وتخضع المنتخبات الآسيوية للملاكمة، التي تبدأ بالتوافد إلى عمّان بدءاً من الأحد، لفحوصات طبية وقائية مشددة، في ظل تفشي فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق بين اللجنة الأولمبية ووزارة الصحة.

وتحتضن صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب في عمّان بدءاً من الثلاثاء المقبل التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو التي تستمر 10 أيام.

وأعلنت اللجنة الأولمبية التي تستقبل الوفود القادمة عن إجراءات خاصة في المنافذ الحدودية والمطارات بالتنسيق مع وزارة الصحة لإجراء الفحوصات اللازمة للحاضرين، تحسباً لأي طارئ.

ويكتمل، يوم الإثنين، وصول المنتخبات المشاركة في محطة التأهيل عن قارتي آسيا وأقيانوسيا، حيث تواصل اللجنة الأولمبية، مهمتها في استضافة الواصلين عبر المنافذ الحدودية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية عبر المطار بالتنسيق مع وزارة الصحة والكشف على الواصلين من أطباء مستشفى المطار بشأن "فيروس كورونا".