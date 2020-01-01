تركيا تطلق عملية "درع الربيع" في إدلب السورية و تطالب روسيا بالضغط على دمشق

جهينة نيوز:

أطلق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اسم "درع الربيع" على عملية جيشه في إدلب السورية، وقال إن العملية "التي بدأت عقب الاعتداء الغادر على قواتنا في إدلب 27 فبراير مستمرة بنجاح"

وأضاف أنه لا نية لدى أنقرة للتصادم مع روسيا، و لكن تركيا تنتظر من روسيا استخدام نفوذها لوقف هجمات الجيش السوري وإجباره على الانسحاب إلى حدود اتفاقية سوتشي

و بحسب زعمه قال أكار إنه "تم تحييد ألفين و212 عنصرا تابعا للجيش السوري، وتدمير طائرة مسيرة، و8 مروحيات، و103 دبابات، و72 مدفعية وراجمة صواريخ، و3 أنظمة دفاع جوي لغاية اليوم".

وأكد أكار أن أنقرة سترد "ضمن حق الدفاع المشروع" على كافة الهجمات ضد نقاط المراقبة والوحدات التركية في ادلب