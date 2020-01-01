جهينة نيوز:

أصبحت لوكسمبورغ أول بلد أوروبي يعتمد مجانية النقل العام على كامل أراضيه ابتداء من اليوم 1 آذار.

وسيشمل القانون الجديد كل وسائل النقل من الترام والباصات والقطارات كما ستكون مجانية ليس فقط للمواطنين بل للسياح أيضا، بحسب ما نقلته صحيفة "يورو نيوز".

وقالت السلطات إن هذا القرار يعد "تدبيرا اجتماعيا هاما" فنحو 40 في المئة من السكان يستخدمون النقل العام فقط وهكذا ستدخر الأسر ما يقارب من مئة يورو في العام.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الازدحام المروري فالسيارة لاتزال وسيلة النقل الرئيسية في لوكسمبورغ.

ويبلغ عدد سكان لوكسمبورغ 610 ألف نسمة، حيث يحتاج كل مواطن الآن إلى أن يحمل هويته معه ما عدا الذين يريدون مقعد من الدرجة الأولى فعليهم شراء تذكرة، ويذكر أنه تم إزالة آلات بيع التذاكر.

وانتقلت معظم المناطق في إستونيا إلى وسائل النقل العام المجانية، منذ 1 تموز 2018 متمثلين بالعاصمة، حيث لم يدفع السكان تكلفة التذاكر منذ عام 2013.