رفع سعر مبيع البنزين اعتباراً من اليوم

جهينة نيوز

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم قراراً حددت بموجبه سعر مبيع مادة البنزين في جميع أنحاء سورية التي يوجد فيها محطات ومراكز توزيع بـ 250 ليرة سورية لليتر الواحد للأوكتان 90 مدعوم بعد أن كان 225.

كما حددت الوزارة سعر ليتر البنزين أوكتان 90 غير مدعوم ب 450 ليرة بعد أن كان 425 والبنزين أوكتان 95 ب 575 ليرة بعد أن كان 550 على أن يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الأحد 1-3- 2020.

في ظل مطالبات مستمرة منذ أشهر على رفع كمية البنزين المدعوم لعدم كفاية الكمية المحددة بشكل أو بآخر.