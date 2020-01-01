تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا في تايلاند وأستراليا

جهينة نيوز

أعلنت السلطات المحلية في تايلند اليوم الأحد عن أول حالة وفاة لمواطن بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن السلطات التايلندية أن أول حالة وفاة حصلت في البلاد بسبب فيروس كورونا (كوفيد - 19) المستجد.

وكانت السلطات التايلاندية قد أعلنت يوم أمس السبت وصول عدد المصابين لديها بفيروس كورونا إلى 42 حالة.

وفي استراليا أعلن مسؤول بقطاع الصحة أن رجلا مصابا بفيروس كورونا توفي صباح اليوم الاحد بمستشفى في مدينة بيرث وذلك في أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد.

وقال مسؤول الصحة في ولاية أستراليا الغربية اندرو روبرتسون للصحفيين "نقدم تعازينا لأسرته وللأسف فهو أول حالة وفاة بفيروس كورونا لدينا في أستراليا".

وكان الرجل (78 عاما) يخضع للحجر الصحي بعد إجلائه من السفينة السياحية دايموند برنسيس في اليابان ضمن أكثر من 150 مواطنا أستراليا.

وذكرت السلطات أن زوجة الرجل أصيبت أيضا بالفيروس لكنها في حالة مستقرة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في استراليا 25 شخصا وفقا لأحدث بيان حكومي.