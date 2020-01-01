ديانا كرزون تنشر فيديو وصورا لحفل خطوبتها!

جهينة نيوز

احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بعقد قرانها على الإعلامي معاذ العمري ونشرت صورا ومقطع فيديو للحفل.

ونشرت كرزون صورا للحفل على حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تمت الجاهة والخطوبة في هذه الليلة المباركة".

وأضافت: "أسأل الله أن يبارك لنا ويكتب لنا ولكم الخير، اللهم لك الحمد".

ونشر معاذ العمري، صورا على صفحته على "انستغرام" مع ديانا كرزون، وعلق عليها: "أنتم سبقتونا بمحبتكم وأعلنتم عن الجاهة، رغم أننا كنا قد قررنا الإعلان يوم الجاهة"، مضيفا: "لكن الأخوة الصحفيين لم يستطيعوا الانتظار إلى يوم الجمعة حتى يتم الإعلان رسميا".

وتابع العمري: "شكرا لكل الأحبة والأصدقاء، الذين غمروني بمحبتهم ومشاعرهم الصادقة وتهانيهم بمناسبة خطوبتي من ديانا كرزون، التي اخترتها أن تكون شريكة حياتي ورفيقة دربي".

وقالت الفنانة الأردنية، في وقت سابق، إنها كانت قررت الإعلان عن الأمر بعد عقد القران، مضيفة: "لكن مع تسريب الخبر من الكثير من المحبين، لم تجد مفرا من أن تعلن عنه الآن".

وقال العمري، خلال مشاركته في، المقابلة، التي بثتها إذاعة "أردنية نيوز"، قبل أيام: "أنت شخص كتير عظيم.. وربنا رزقني فيكي، ومبسوط أنك هتكوني شريكة حياتي".

وتابع: "أنتي حد مختلف، ما حد بيعرفك إلا إذا كان فعلا قريب منك، وبيعرف قد إيه أنتي إنسانة نقية وبتمنى أقولك: الله يتمم لنا على خير وتكون أيامنا كلها خير"، بينما ردت ديانا كرزون: "إن شاء الله تبقى سندي وزوجي وكل شئ بحياتي".