توجه حكومي نحو "الإلكتروني".. معاملات ووثائق عبر الموبايل

جهينة نيوز

أطلقت وزارة الاتصالات بوابة الحكومة الإلكترونية السورية بحلتها الجديدة وتطبيق الهاتف النقال «بوابتي» نهاية الأسبوع الماضي، والتي تعتبر أحد مكونات مشروع الحكومة الإلكترونية التي تهدف لتقديم المعلومات المتعلقة بخدمات الحكومة وفق نموذج موحد يتضمن الوثائق اللازمة والرسوم المالية المطلوبة والوقت المتوقع لأدائها، كما تتيح للمواطنين إمكانية المشاركة برأيهم من حيث صحة معلومات الخدمة المنشورة وجودتها وتطابقها مع الواقع الذي تعمل وفقه إضافة لتقارير إحصائية حكومية.

وصرحت معاونة وزير الاتصالات فاديا سليمان لـ«الوطن» بأن بوابة الحكومة الإلكترونية هي عبارة عن منصة إلكترونية للتواصل بين الحكومة والمواطن، كما تؤمن دليلاً عن الخدمات التي تقدمها الحكومة لجميع الجهات التابعة لها.

ولفتت إلى أن المواطن يستطيع التفاعل مع البوابة ويعطي تغذية راجعة عنها بهدف معرفة كيفية تطوير الخدمات، وحل المشاكل التي من الممكن أن تقع على أرض الواقع بخصوصها، مبينة أن البوابة تعتبر نقطة أولى للتوجه نحو خدمات تفاعلية يستطيع من خلالها المواطن طلب الخدمة بشكل إلكتروني ومن ثم يدفع قيمتها بشكل إلكتروني.

وأشارت إلى أن البوابة واجهة لكل خدمات الحكومة، إذ أصبح هناك واجهة واحدة للخدمات اسمها (e. sy) أو تطبيق الموبايل «بوابتي» يقدم كل المعلومات التي يحتاجها المواطن عن الحكومة، كما يستطيع تقديم الشكوى اللازمة في حال وجود شكوى عن الخدمات.

وأوضحت أن نجاح هذه البوابة يعتمد على تفاعل الجهات الحكومية، بحيث تستمر بتحديث خدماتها بشكل دائم، لأنها إذا لم تحدثها فستفقد قيمتها.

بدورها، أكدت مديرة التحول الرقمي في وزارة الاتصالات بيان الحللي أن بوابة الحكومة الإلكترونية تقدم معلومات عن الخدمات الحكومية التي تقدمها الجهات العامة، مشيرة إلى وجود جرد لـ 3500 خدمة حكومية على هذه البوابة موثقة بشكل موحد معياري، مبينة بأن في كل خدمة معلومات عن توصيف الخدمة والوثائق المطلوبة والرسوم والمطلوبة والشروط الواجب إنجازها والمدة المتوقعة لإنجاز هذه الخدمة.

وأشارت إلى أنه بعد إطلاق هذه البوابة أصبح المواطن على دراية من أين ينطلق في إنجاز معاملاته، وما الأوراق التي يجب أن يحضرها، والرسوم المالية التي سيحضرها، مشيرةً إلى أن البوابة تحتوي على خدمات لكل الجهات العامة.

وأوضحت أن تطبيق الهاتف النقال «بوابتي» يدعم البوابة، وبإمكان المواطن عن طريق الموبايل البحث عن الخدمة المطلوبة ومعرفة المعلومات الخاصة بها، فضلاً عن قيامه بإعطاء رأيه حول الخدمة وعن مدى جودة المعلومات التي يساعد على تحسين المعلومات وتحسين دقة المعلومات عن الخدمات.

وأشارت إلى أن الوزارة تتابع اليوم الخدمات الحكومية الجاهزة لإضافتها على بوابة الحكومة الإلكترونية