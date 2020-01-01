أبراج الأحد 1 آذار مع سمر عمران

جهينة- خاص

مولود 1 آذار: شخص محظوظ.. محط الأنظار.. ودود ينجذب نحو الفنون والأدب والإعلام.. يحب العمل والتنوع بالحياة المهنية والاجتماعية.. قد يغلب على بعض تصرفاته الطيش.

الفترة القادمة فيها خيارات عشوائية وعدم استقرار ومقابلات غير متوقّعة ووعود فارغة ومدخول غير ثابت، لكن لاخوف بشرط ألّا تفسد أمورك الشخصية الفرص القادمة.. حظاً سعيداً.

الحمل:

من الصباح تنشغل بترتيب ملفات ومعاملات إدارية وأكثر نشاط على الصعيد المالي لكن لاتبالغ بمصروفك... بعد الظهر تكثر اتصالاتك وتحسم أمراً.. وفي المساء هناك جواب على أمر أو مسألة كانت عالقة وحركة وفرص جميلة.

الثور:

تنجح بتنفيذ أي اتفاق تتحرك أمورك بشكل راض.. ثقة بالنفس وقدرة على الاستيعاب.. وفي المساء محطة جديدة تعيد حساباتك المالية وفترة فيها فرص مالية قادمة هدايا ومكاسب عليك استغلالها.. فترة مميزة على الصعيد المالي مساء.

الجوزاء:

لاتمل بعض الهدوء بل استفد منه.. لا تبدأ بأعمال مرهقة.. في المساء ينتقل القمر إلى برجك وبالتالي الفترة جيدة وتلغي إهمال بأمر ما وتفتح صفحة جديدة وأكثر إيجابية ويحدث أمر غريب ومفاجأت جميلة أنت على موعد معها.

السرطان:

في بحر النهار لقاء أصحاب تطلب منهم أمنية وتتحقق.. حماستك قوية.. تلغي في النهار أمورك بل افعل ذلك في المساء، وبفضل صبرك تستطيع ضبط أعصابك وتقبل اختلافات واختلاطات لأنّ المساء يحمل إليك فترة فيها استحسان وتعدل برامجك ومخططاتك وتلفت الأنظار لكن هناك تأجيل.. انتبه في المساء .

الأسد:

لاتعرّض مكانتك للخطر وكن دقيقاً بعملك ولا تهتم بالتفاصيل ومن الضروري التحلي ببرودة الأعصاب.. اليوم غير مناسب للمبادرة، لكن في المساء يساعدك الأصدقاء وتستفيد في العمل وتجد مكافأة وخيار جديدة وأوقات سعيدة وتتلقى مساعدة على كل الصعد وتحضّر ليومين جميلين قادمين.

العذراء:

حاول إنهاء أعمالك في الصباح.. يوم محظوظ وجيد ولا تفوّت الفرصة خاصة في اتصال أو سفر.. في المساء مسؤوليات أو مكلة صعبة أو اصطدام في الآراء.. اجعل أعصابك باردة، ولا تكن خارج الجو لأنّ المساء يحمل إليك شهرة وأضواء قد تؤثر على سمعتك.

الميزان:

نشيط وتحب التطوير وتحسين أمورك المالية.. اليوم تتحالف وتتضامن وتعطي جهود ونتيجة إيجابية وفي لمساء لقاء مهم وتعرف حل المشكلات المستعصية وتعامل مع جهة أجنبية قد يكون سفر أو زوار من مسافات بعيدة.. الحركة فكرة جديدة قد تلاقي استحساناً عليها وقد يكن حديث حول سفر.

العقرب:

نهار فيه بعض الإرباك.. تنتقد الشرك حاول الدبلوماسية حتى لايكون هناك ظلم من الشريك العاطفي أو المهني.. مزاجك متقلب.. في المساء لاتخاف المفاوضات لأن الأيام القادة تحمل دفع مالي مخالفات أو دين مستحق أو مال مشترك وتغييرات في العمل.

القوس:

الآخرون بانتظارك للأخذ برأيك بأدق التفاصيل.. ابق جاهزاً لتنظيم جدول أعمالك ومراجعة نقاط ضعفك وتصلح مسار العمل ولا تشتت أفكارك.. المساء فترة توتر ومواجهة وانتقال مع طرف آخر أو توقيع عقود أو شراكة.. لاتدخل في المتاهات لأنّه من الممكن وجود فترة ذهبية لكن موقعك الجديد يزعج البعض لذلك ابق محايداً.

الجدي:

حاول الاستفادة ن الحظ في بحر النهار.. وجرّب استغلال الأجواء .. المساء وغداً عمل جدي وتشعر بإرهاق وعملك يتراكم.. عليك مراعاة الوضع الغذاء والصحة. قد يكن لديك مجال عائلي ونزاعات لاتخاف من قول كلمة لا خاصة في المساء لأنك تضطر الدفاع عنك وعن عائلتك.. لامانع من طلب المساعدة.

الدلو:

لديك فرصة لتقديم أشياء جميلة للعائلة ونصائح وانتبه من نزا ع عائلي، اليوم مساء وغداً تتطور قصة لمصلحتك وتفرح لها.. قد تحضّر للقاءات حميمة والفرح والإشراق على وجهة نظرك.. لاتشغل بالك للأمور المالية لأن لديك يومان جيدان على كل الصعد.. سفر عاطفة أو اهتمام بالأولاد.. شيء غير متوقع يزيّن طريقك.

الحوت:

النهار خالٍ من العراقيل.. تقوم بواجبات وأعمال كانت معقدة دعم بالحظ ومسؤول عن سير أعمالك وحياتك.. اليوم وغداً مساء أجواء غير مستقرة ومزاجية وعليك أن تقف إلى جانب الأحبة ولا تنفعل تحت وطأة الضغوط العائلية.. ابق في المنزل.. قد يتم لقاء غير متوقع يجعلك متوتراً والبعض يحاول أخذ المكاسب منك.