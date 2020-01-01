مستشفى بيروت الحكومي: 3 حالات جديدة وإدخال 16 إلى الحجر الصحي

جهينة نيوز

أعلن مستشفى بيروت الحكومي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا المستجد في المستشفى، أنه استقبل “خلال الـ 24 ساعة الماضية 33 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 16 منهم إلى دخول الحجر الصحي إستنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي. أضاف: “أجريت فحوصات مخبرية لـ 57 حالة، جاءت نتيجة 54 منها سلبية وثلاث حالات إيجابية”.

كما أعلن أنه “خرجت اليوم 17 حالة كانت موجودة في منطقة الحجر الصحي، بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد أن أجري لهم فحص فيروس كورونا المستجد مرتين في مختبرات المستشفى، وقد جاءت النتيجة سلبية في المرتين”.

وأشار إلى أنه يوجد في منطقة الحجر الصحي حتى اللحظة 33 حالة، “علما أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهولاء أتت سلبية”.

وتابع: “شخص في مستشفى رفيق الحريري الجامعي اليوم ثلاث حالات جديدة أدخلوا الى وحدة العزل لتلقي العلاج. الحالة الأولى هي زوجة المريض المصاب بفيروس الكورونا المستجد من التابعية الايرانية. أما الحالتين الأخريين فهما ابن وصديق المريض المصاب بفيروس الكورونا المستجد من التابعية السورية”.

وأكد أن “وضع أول حالتين للمصابتين بفيروس الكورونا ما زالت مستقرة، وهما في وحدة العزل تتلقيان العلاج اللازم. أما بالنسبة للمريض المصاب بفيروس الكورونا المستجد من التابعية الإيرانية، وهو متقدم في السن ويعاني من أمراض مزمنة، فإن حالته غير مستقرة ويتلقى العلاج اللازم”.

و في وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، “تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبريا مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي، وهم حاليا موجودون في غرف العزل في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي وحالتهم مستقرة”.

وفي إطار مكافحة الوباء، ناشدت الوزارة “جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض، الاتصال فورا على الرقم 76592699”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام