سحبته الجاذبية الارضية .. اكتشاف قمر جديد "مؤقت" يدور حول مدار كوكب الأرض

جهينة نيوز

سحبت الجاذبية الخاصة بكوكب الأرض كويكبا صغيرا وضمته إلى الأقمار التي تدور حولها، ليستقر على مدار ثابت بشكل مؤقت.

وبحسب الدراسات فإن الكويكب المعروف باسم "2020 CD3" بدأ الدوران حول الأرض، ورصدته عدسات التليسكوب والأقمار الصناعية.

ومن المتوقع أن يغادر الكويكب مداره ومتجها نحو الشمس في أبريل/نيسان القادم، لبدأ بعدها مساره على مدار حول الشمس.

واكشف الباحثان في مسح الفضاء، كاسبر وايرزوس و ثيدور بورن، العاملان في جامعة أريزونا في توكسون القمر الجديد، بحسب "سي إن إن".

واكتشف الفريق القمر الصغير الذي تم سحبه إلى كوكب الأرض قبل عامين أو ثلاثة أعوام كما تشير التوقعات.

وبحسب مركز "سميثسونيان" للفيزياء الفلكية فإن البيانات التي تشير إلى تكامل المدار، تدل على أن هذا الكويكب مرتبط مؤقتًا بالأرض.

ونوه الباحثون على موقع "تويتر" من المرجح أن يتراوح قطر الكويكب بين 6.2 قدم و 11.4 قدم.

وأشار الباحثون إلى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستظهر المزيد من المعلومات حول القمر.

وقال إريك كريستنسن، مدير المسح إن ذلك "سيساعدنا ذلك بشكل أفضل على فهم أصل الكويكب، بالإضافة إلى جدول زمني أكثر دقة لتاريخ وصوله إلى المدار"، وأضاف "هذا سيساعدهم على تحديد ما إذا كان كويكبًا صخريًا أو جسمًا اصطناعيًا".