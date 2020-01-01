اختفاء كاتب فلسطيني في السعودية بعد انتقاده لسياسات ال سعود

جهينة نيوز

كشف حساب "معتقلي الرأي" على "تويتر" أن السلطات السعودية تعتقل الكاتب والباحث الفلسطيني "محمود كلم"، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال حساب "معتقلي الرأي" على "تويتر"، المعني بشؤون المعتقلين في المملكة، "تأكد لنا خبر اختفاء الكاتب والباحث الفلسطيني محمود كلّم داخل الأراضي السعودية منذ سفره للعمرة بتاريخ 26 سبتمبر 2019، وقد انقطعت أخباره تماماً من حينها."

و اضاف حساب معتقلي الرأي " ان كلّم أبدى مواقف منتقدة لسياسات السلطات السعودية، خاصة فيما يتعلق بموقفها من القضية الفلسطينية".

ومنذ العام الماضي، تعتقل السلطات السعودية العشرات من الفلسطينيين دون أن تصدر أي تعقيب أو إيضاحات بهذا الخصوص.