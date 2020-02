"نكديه ولا فرفوشه".. هاشتاغ يشغل المجتمع المصري

جهينة نيوز

"المصريه نكديه ولا فرفوشه"، هاشتاج نافس على صدارة التريند فى مصر بأكثر من 12 ألف تغريدة، شارك من خلاله الرجال والنساء على حد سواء بالتغريدات الساخرة والناقدة للطرف الآخر، حيث اشتعل الهاشتاج بمباراة حامية كما هو معتاد بين آدم وحواء لتحميل كل طرف المسئولية للآخر فى غياب السعادة وتزايد "النكد" فى العلاقات الزوجة والعاطفية.

وشاركت فتاة بالهاشتاج، حيث قالت: "المصرية فرفوشة لحد ما ترتبط تقلب نكدية وطبعاً السبب معروف"، وذلك في تعليق على صورة للفنان محمد ربيع، مكتوب عليها "واضحة".

ومن التغريدات الشبابية التى كانت غالبة على التريند، شارك محمود عيسى، بتغريده المغلوب على أمره، وقال: "لا فرفوشه خالص هو أنت تقدرتقول غيركده"، وأضاف محمد صقر: "تصدق.. هاتصدق إن شاء الله.. العلماء والمؤرخين احتاروا إذا كانت نكديه ولا فرفوشه الست المصريه نور العين".

كما نشر حسين كمال، صورة للفنان محمد هنيدي في مشهد من فيلمه "أمير البحار، وبعد تعديل صورته بـ"باروكه" كتب على صورته بعض الكلمات كأن سيدة تتحدث، "أخبرتك ذات ليلة بأنك ستمل وتتغير فأنكرت"، ليرد الرجل " I will kill you my baby"، فيما نشر الشاعر حسن، صورة للفنان محمد فوزي، وعلق عليها: "فرفوشه أوي فرفوشه جداً بصوت محمد فوزي"، كذلك نشر أحمد صورة للفنان محمود المليجى، وقال في تعليقه عليها: "واللي خلق الخلق منا مجاوب ياتريند".