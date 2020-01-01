غياب عادل إمام عن تكريمه يثير الشائعات عن أزمة صحية

جهينة نيوز

تغيب الفنان عادل إمام عن الدورة الـ 68 لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، الذي منحه جائزة الريادة، فقام ابنه بتسلمها، موضحاً أن غياب الزعيم بسبب نزلة برد، لكن: "مش كورونا".

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للأب بطرس دانيال على الجائزة.

وأقيمت هذه الدورة في قاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، وهي مهداة إلى روح المخرج سمير سيف تقديراً لمشواره الفني وعطائه السينمائي.

ونفى عادل إمام مراراً ما يثار حول وضعه الصحي وشائعات تعرضه لأزمة صحية، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة.

وسبق أن أبدى اندهاشه من الشائعات التي تتردد من حين لآخر بالقول: "كل شوية يقولوا أنا تعبان أو مت، لكن الحمد لله أنا بخير وكويس، وبطمن الناس".