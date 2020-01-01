80 لاعباً ولاعبة في بطولة الجمهورية بكرة الطاولة للواعدين والواعدات

جهينة نيوز

بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة تواصل بطولة الجمهورية بكرة الطاولة للواعدين والواعدات منافساتها في مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية.

ففي بطولة فئة الإناث تحت 10 سنوات التي شارك فيها 37 لاعبة، تم تصنيف اللاعبات من المركز الأول حتى الثامن فجاءت إباء حلاق من إدلب أولاً ثم شمس الحمزة من الحسكة وهبة معراوي من اللاذقية وهيا عزام من ريف دمشق وأمل علي من الحسكة وليلاس السالم وإسراء عزو من دمشق وحلا حمامة من حماة.

وفي فئة الذكور تحت 10 سنوات التي شارك فيها 40 لاعباً، تم تصنيف اللاعبين من المركز الأول حتى الثامن فجاء يامن عواد من حماة أولاً ثم مهند شبرق من دمشق وأمير عكاري من حماة وجاد حيدر ورام غانم من طرطوس ومصطفى كردية وعمار قصاب من حماة ومحمد الخضر من حمص.

وقال مشرفة البطولة صباح شحادة إنّ البطولة شهدت منافسات قوية منذ أدوارها الأولى وظهرت خلالها بعض الخامات الواعدة والمواهب التي ستتم الاستفادة منها كأساس في تشكيل المنتخبات الوطنية بعد أن يتم تأهيلها بشكل جيد بالمعسكرات التدريبية القادمة.