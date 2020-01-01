الكرملين: بوتين وروحاني أكدا على ضرورة التنفيذ الشامل لاتفاقات أستانا

جهينة نيوز

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث تطورات الوضع في إدلب مع نظيره الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي بينهما اليوم السبت.

وأضاف الكرملين، أن بوتين وروحاني أكدا على ضرورة التنفيذ الشامل لاتفاقات أستانا.

وتأتي مكالمة الرئيسين بعد مقتل عشرات الجنود الاتراك في ادلب خلال ضربات الجيش السوري على تجمعات الارهابيين.

و كانت وكالة انباء فارس ذكرت ان الرئيس الايراني حسن روحاني، اقترح في اتصال هاتفي مع رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان، عقد اجتماع ثلاثي يجمع ايران وتركيا وسوريا للتباحث حول التطورات الجارية في إدلب.

وقال روحاني، إنه بالتركيز على الاتفاق حول الاسس كوحدة أراضي سوريا واقتلاع جذور الارهاب والحفاظ على حياة الابرياء وايجاد حل سريع للمشكلة الجارية في إدلب فإنه بإمكان مثل هذا الاجتماع إزالة الاختلاف في وجهات النظر.