رئاسة الجمهورية تنفي وجود اي منحة تحت مسمى منحة السيدة اسماء الاسد

جهينة نيوز

نفى المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية وجود اي منحة تحت مسمى "منحة السيدة أسماء الاسد".

و ورد في بيان للمكتب السياسي و الاعلامي في رئاسة الجمهورية "وردتنا مؤخرا الكثير من التساؤلات حول ما ذكرته بعض الصفحات والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تقديم ما سمّي منحة السيدة أسماء الأسد لذوي الشهداء و الجرحى من الجيش والقوات الرديفة".

و أضاف البيان "المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية إذ يشدد على عدم صحة ما ورد ذكره.. فإنه يؤكد أن دعم عائلات الشهداء والجرحى هو في مقدمة الأولويات بالنسبة للرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد، وأن الدعم الذي يقدم لهذه العائلات يتم عبر المؤسسات المعنية والبرامج المحددة".