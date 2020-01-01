أبو الغيط: لا نعلم موقف دمشق بشأن عودتها للجامعة العربية

جهينة نيوز

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنه لا يعلم بعد الموقف السوري بشكل دقيق حول عودة دمشق إلى الجامعة العربية، لافتًا إلى أنه لا يعرف أيضًا موقف جميع الدول إزاء هذه المسألة.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي، عقده مع وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، في الجزائر، اليوم السبت "لا نعرف الموقف السوري حول موضوع العودة إلى الجامعة العربية، وأنا لا أملك لحد الساعة موقف جميع الدول العربية إزاء هذه المسألة".

وأضاف "هناك دول عربية أخرى بالإضافة إلى الجزائر تريد عودة سوريا إلى الجامعة العربية".

وأعلن وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه طلب من جامعة الدول العربية إنهاء تجميد عضوية سوريا، وإعادة تمثيلها مجددا في اجتماعاتها ونشاطاتها.

وذكرت "الإذاعة الجزائرية" نقلا عن وزير الخارجية الجزائري أن "غياب سوريا تسبب بضرر كبير للجامعة والعرب"، داعياً الدول العربية إلى "الدفع نحو إعادة عضوية سوريا، والعمل على عودة دمشق لجامعة الدول العربية".