موقف غير مستبعد.. قطر تعزي تركيا بمقتل جنودها في إدلب

جهينة نيوز

قدمت دولة قطر تعازيها إلى تركيا بمقتل عشرات من جنودها في إدلب السورية في عملية نفذها الجيش العربي السوري دفاعاً عن أراضيه التي دخلها الجيش التركي، مخالفاً بذلك القوانين الدولية.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه، أمس الجمعة، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وأعلنت الخارجية القطرية في بيان لها عن أن آل ثاني قدم في هذه المكالمة تعازي دولة قطر لتركيا حكومة وشعباً في مقتل عدد من جنود الجيش التركي في إدلب.

ولا يعدّ موقف قطر هذا بجديد حيث أنها كانت الدولة العربية الوحيدة التي أعربت في الخريف الماضي عن دعمها للعملية العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية شرق الفرات شمال شرق سورية.