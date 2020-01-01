اتفاق اميركي مع طالبان ... باكستان ترغب بـ”انسحاب مسؤول” للقوات الأمريكية من أفغانستان

جهينة نيوز

قال مسؤولون بحركة “طالبان” الأفغانية السبت إن “وفدا للحركة يضم 31 عضوا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والذي من شأنه أن يضع نهاية للحرب”.

وتستعد الولايات المتحدة و”طالبان” للتوقيع على “اتفاق سلام” بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إطار مسعى أكبر للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

ومن المقرر إقامة مراسم التوقيع بين الجانبين في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث باسم “طالبان” ذبيح الله مجاهد إن “الحركة أمرت جميع المقاتلين بالتوقف عن شن أي هجوم بانتظار التوقيع على اتفاق مع أمريكا لإحلال السلام في أفغانستان”، وامل “في أن تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها السلمية”.

و في سياق متصل أعرب وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي السبت، عن رغبة بلاده بـ”انسحاب مسؤول” للقوات الأمريكية من أفغانستان، وذلك قبيل توقيع اتفاق بين واشنطن وحركة “طالبان” حول هذا الأمر.

وقال قرشي، في تصريح صحفي أثناء تواجده في العاصمة القطرية الدوحة التي تجري فيها مفاوضات انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان مع حركة “طالبان”، “لا نريد انسحابا فجائيا، نريد انسحابا مسؤولا، لأننا لا نريد فراغا وأن تعم البلاد فوضى أو حرب أهلية”.

وأضاف أنه “يوم مهم.. نأمل أن يمهد لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان”.