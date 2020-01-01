اردوغان: طلبت من بوتين تنحي روسيا جانبا وإفساح المجال لتركيا للتعامل مع نظام الأسد

جهينة نيوز

في واحد من اكثر تصريحاته سخرية قال رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان إنه طلب من بوتين تنحي روسيا جانبا وإفساح المجال لتركيا للتعامل مع نظام الأسد في سوريا.

و قال رجب طيب أردوغان أنه طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإبعاد القوات الروسية عن القتال في سوريا، “حتى تكون القوات التركية وجهاً لوجه مع قوات النظام السوري”، حسب قوله. وأكد أردوغان، في مؤتمر صحفي السبت ارتفاع عدد القتلى الأتراك في إدلب إلى 36، زاعماً أنهم قتلوا “حتى الآن أكثر من 2000 من جنود النظام السوري ودمرنا 49 دبابة و 17 مدرعة و 300 مركبة” و منشأة لصناعة الاسلحة الكيماوية و مهابط طائرات حسب تصريحات اردوغان المثير للسخرية.

و تأتي تصريحات اردوغان بعد مقتل و جرح عشرات الجنود الاتراك قتلوا في ضربات للجيش السوري خلال معاركه مع الارهابيين في ريف ادلب.

و ضمن سياسة التسول و استجداء الدعم أعلن رئيس النظام التركي أنه “يوجد الآن 18 ألف لاجئ لم يحدد جنسياتهم على البوابات الحدودية مع أوروبا، متوقعا أن يصل العدد اليوم إلى 25 ألف لاجئ”.

وأكد أردوغان، في مؤتمره الصحفي “قلنا إننا سنفتح الأبواب أمام اللاجئين، لم يصدقونا، فقد فتحنا الأبواب والآن يوجد قرابة 18 ألف لاجئ على البوابات الحدودية ويُتوقع أن يصل العدد اليوم إلى 25 ألفا”، مضيفاً “لم نعد نثق بالوعود الأوروبية بشأن تقديم المساعدات للاجئين”، مشيرا إلى أن تركيا “تستضيف 3.7 مليون لاجئ سوري”، متابعاً “لا طاقة لنا لاستيعاب موجة هجرة جديدة”.