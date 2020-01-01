في أكبر مناورة بعد انتهاء الحرب الباردة.. الولايات المتحدة تنقل 20 ألف جندي إلى أوروبا

جهينة نيوز

أعلن وزير الأمن البولندي ماريوش بلاشاك اليوم بدء مناورات حماة 2020 العسكرية التي تعتبر الأكبر في أوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة.

وقال بلاشاك في تغريدة على موقع تويتر نقلتها سبوتنيك إن “حوالي 37 ألف جندي يشاركون في هذه المناورات بينهم 20 ألف جندي أمريكي”.

بدوره أوضح مركز الأمن البولندي أن المناورات تهدف إلى التحقق من قدرة الجيش الأمريكي على نقل قوات برية من قواعده في أراضي الولايات المتحدة إلى موانئ الشاطئ الشرقي ثم إلى موانئ أوروبا.

وتواصل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ناتو تكثيف وجودهم العسكري في أوروبا الشرقية رغم تحذيرات روسيا من تأثير هذه التحركات على أمن المنطقة حيث أقر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ الشهر الماضي أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا وصل إلى أعلى مستوياته منذ مطلع القرن.