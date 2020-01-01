المصرية للاتصالات تثير غضب السعودية و"العمل الوطني" تعارض قرضاً روسياً بـ 25 مليار دولار

جهينة نيوز

أثار التدخل المصري في صفقة شراء شركة "الاتصالات السعودية" لنحو 55% من أسهم "فودافون مصر" غضباً سعودياً.

ويأتي هذا الغضب، بعدما تقدمت "المصرية للاتصالات" التي تمتلك أيضاً وبصورة مستقلة المشغّل الرابع لخدمات المحمول في مصر، بطلب إلى شركة "فودافون العالمية" في لندن لتقدير السعر الذي ترغب في بيع حصة شركتها في مصر مقابله.

وتستحوذ "الاتصالات المصرية" بالفعل على نسبة 45% من "فودافون مصر"، كما ينص القانون على أحقيتها في الشراء، باعتبارها شريك يمتلك حصة كبيرة من الأساس.

هذا التدخل يهدد الاتفاق السرّي على البيع بين الشركة الإنكليزية و"الاتصالات السعودية" (STC)، والذي تمّ التوصّل إليه خلال الأشهر الماضية، والكشف عنه الشهر الماضي.

وأدى توجّه "المصرية للاتصالات"، الذي بدا مفاجئاً كون الشركة تعاني ديوناً بالمليارات وهي الآن ستزيد ديونها بقروض أخرى للاستحواذ على "فودافون مصر" بالكامل، إلى إزعاج السعوديين الذين طلبوا إبعادها عن المنافسة، خاصة أنها تمتلك أصلاً شركة منافسة، ما يعني أنها ستحصل على نصف السوق.

وترغب الرياض في الاستثمار بقطاع الاتصالات، الذي يشهد نمواً متصاعداً في مصر.

وتقول مصادر مصرية إن ما يجري هي مناورة لرفع قيمة الصفقة.

وذكرت "فودافون" العالمية، في بيان صحفي، أنها تتوقع إتمام عملية البيع في نهاية ‏ حزيران 2020.

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة العمل الوطني المصري عن معارضتها خطة حكومة السيسي للمضي قدماً في الحصول على قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، لإنشاء محطة الطاقة النووية بمدينة الضبعة شمالي القاهرة.

وأكدت المجموعة أن هذا المشروع سيغرق مصر في الكثير من الديون، موضحة في بيان لها أنّ التقديرات تشير إلى أن مصر تُنتج حالياً 25% أكثر ما تحتاجه البلاد من الكهرباء للاستهلاك المحلي.

وأضافت: على الرّغم من أن مجموعة العمل الوطني المصري تقر بأهمية التخطيط لسعة إضافية في الكهرباء، لكن لا فائدة من الحصول على قرض بقيمة 25 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 23% من الديون الخارجية الحالية لمصر، من أجل الحصول على قدرة 4.8 غيغاوات، في حين أن مصادر توليد الكهرباء الأخرى تم تعليق المشروعات فيها بسبب الفائض اليومي الحالي البالغ 22 غيغاوات.

وأشارت مجموعة العمل الوطني المصري إلى أنه في ظل الديون المرتفعة جداً، ومع ضعف القطاع الخاص، فإن مشروع محطة الضبعة النووية ليس له أية أولوية بالنسبة لمصر".