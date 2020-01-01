تركيز روسي - تركي على خفض التوتر "على الأرض" بسورية من أجل محاربة الإرهابيين

جهينة نيوز

أعلنت الخارجية الروسية اليوم السبت أن موسكو وأنقرة تؤكدان خلال المشاورات تركيزهما على الحد من التوترات على الأرض خلال الحرب ضد الإرهابيين في سورية.

وجاء في تعليق وزارة الخارجية الروسية من خلال نشر بيانا على موقعها الإلكتروني وجاء فيه: "استمر النظر في الخطوات الملموسة لتحقيق استقرار الدائم للوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب على أساس ضمان التنفيذ الكامل لمذكرة 4 أيار 2017 ومذكرة 17 أيلول 2018".

وأضاف بيان الخارجية: "أكد الجانبان مجددا تركيزهما على الحد من التوترات "على الأرض"، خلال مواصلة مكافحة الإرهابيين المعترف بهم على هذا النحو من قبل مجلس الأمن التابع الدولي، وكذلك حماية المدنيين داخل وخارج منطقة التصعيد وتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة لجميع المحتاجين".

وضم الوفد الروسي كل من مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرينتييف، ونائب رئيس الوزراء سيرغي فيرشينين، وكذلك ممثلي وزارة الدفاع الروسية، أما الجانب التركي فقد ترأسه نائب رئيس الوزراء سيدات أونال.