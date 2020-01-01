من المسرحيين والمخرجين الإذاعيين السوريين الرواد..رحيل المخرج الكبير مروان قنوع عن 74 عاماً

جهينة نيوز

نعى الفنان محمد قنوع والده الفنان والمخرج السوري الكبير مروان قنوع الذي وافته المنية فجر اليوم السبت عن عمر ناهز 74 عاماً. كما نعته نقابة الفنانين، وشارك عدد كبير من الفنانين في سورية عائلة قنوع الحزن برحيل عميد أسرتهم، ونشروا عبارات تنعى المخرج الكبير وتشيد بفضله على المشهد الفني في سورية، وخاصة في المسرح والإذاعة.

ولد الفنان مروان قنوع في دمشق عام 1946، وهو عضو مؤسس في نقابة الفنانين بسورية، وعضو مؤسس أيضاً في فرقة مسرح دبابيس التي أسسها الأخوة قنوع، حيث بدأ العمل في المسرح عام 1958 وعمل في إذاعة دمشق مخرجاً للبث المباشر منذ أن أسس برنامج معكم على الهواء عام 1982. كما عمل مخرجاً للكثير من المسلسلات والبرامج الإذاعية، ومنها البرنامج المسرحي الإذاعي الذي يهتم بالمسرح المحلي والعربي والعالمي “آفاق مسرحية”.

يذكر أن الراحل مروان القنوع من الفنانين السوريين الرواد، لمع نجمه من خلال مشاركته في مسرحية “صرخة دمشق” بالفرقة العربية للتمثيل والغناء مع الفنان الراحل صبري عياد، كما عمل في فرقة المسرح الحر لصالح المجهود الحربي 1969 عدة أعمال منها “شركة الكل” و”لف ودوران”، وكانت له أعمال عدة مع فرقة المسرح الطليعي بالتعاون مع الكاتب أحمد قبلاوي والمخرج طلحت حمدي.

وقد شارك المخرج الراحل في مهرجانات عربية ودولية عدة، ونال العديد من الجوائز الذهبية والفضية والتقديرية، ففي عام 2004 مثلاً نال جائزة الإبداع الذهبي في مهرجان القاهرة العاشر للإذاعة والتلفزيون عن مسلسله التاريخي “المرقش الأكبر” للكاتب خالد حمدي.

المصدر : مجلة حهينة