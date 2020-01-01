قطر تعلن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا على أراضيها

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن "وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في البلاد".

وأمر أمير قطر تميم بن حمد آل الثاني، يوم الأربعاء الماضي، بإجلاء مواطني قطر والكويت المتواجدين حاليا في إيران، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران.

كما أجرى أمیر قطر اتصالا هاتفيا بالرئیس الإيراني حسن روحاني، معربا عن "أمله بصحة جمیع المواطنین الإیرانیین"، وأعلن عن "تضامن قطر حكومة وشعبا مع حکومة وشعب إیران الشقیقة لمواجهة فیروس کورونا"، وقال: "نثق بأن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تقدر أن تسیطر علی هذا الفیروس نظرا إلی القدرات والإمكانیات وتخصص الأطباء و مدراء قطاع الصحة".