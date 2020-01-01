تعيين محي الدين ياسين رئيسا لوزراء ماليزيا خلفا لمهاتير محمد

جهينة نيوز:

عيَّن ملك ماليزيا اليوم السبت محيي الدين ياسين رئيسا للوزراء خلفا لمهاتير محمد.

ونقلت وكالة "رويترز" صباح اليوم، السبت، على لسان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، أن محي الدين ياسين، قد ينال تأييد أغلب أعضاء البرلمان.

وقال القصر الملكي في بيان إن محيي الدين سيؤدي اليمين الدستورية، غدا، الأحد.

يشار إلى أن مهاتير محمد، قد تقدم باستقالته من رئاسة وزراء ماليزيا، الاثنين الماضي، إلى ملك البلاد، وسط أزمة بالائتلاف الحاكم ومحادثات حول تشكيل ائتلاف جديد يستبعد الخلفية المنتظر لمهاتير، أنور إبراهيم.

وأعلن مهاتير محمد استقالته في بيان نشر على حسابه الرسمي على "تويتر"، دون إبداء الأسباب، كما أعلن انسحابه من منصب رئيس حزب "باكاتان هارابان"(تحالف الأمل).

وكان مهاتير وإبراهيم قد اتحدا من أجل الفوز بالانتخابات التي جرت في 2018، على وعد بأن يتنازل مهاتير لإبراهيم عن المنصب. ولكن إبراهيم اتهم مؤخرا من وصفهم بـ"الخونة" داخل حزبه بالاتفاق مع حزب مهاتير على التخطيط لتشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع المعارضة.

ورأت الصحف الماليزية أن قرار مهاتير يهدف لتكوين ائتلاف جديد مع المعارضة للتغلب على تراجع شعبية الحكومة.

​وسبق أن تولى مهاتير محمد، 94 عاما، منصبه في أيار 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة.