مقتل جندي وإصابة آخر في بعلبك وخرق جديد للأجواء اللبنانية

جهينة نيوز:

قتل جندي لبناني وأصيب آخر بجروح، اليوم، من جرّاء إطلاق نار في منطقة بعلبك شمال شرق لبنان.

وذكرت وساءل إعلام محلية أنّ مجهولين يستقلون سيارة من دون لوحات لاحقوا سيارة مرسيدس في منطقة الكروم في الهرمل ثم أطلقوا النار على شخصين يستقلانها وهما من الجيش بلباس مدني ما أدّى إلى مقتل أحدهما على الفور وإصابة الآخر بجروح حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك، جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرقها الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته، اليوم، أن خمس طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا ومناطق الجنوب والشوف وزحلة والبقاع الغربي ثم غادرت جميعها باتجاه الأراضي المحتلة.

وأوضح البيان أن زورقين حربيين إسرائيليين خرقا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة بينما أقدم عناصرهما على إلقاء قنبلة صوتية وإطلاق رشقات نارية، مشيراً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".