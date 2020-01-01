تعيين مدير جديد للاستخبارات الأمريكية!

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الجمعة ترشيح النائب الجمهوري جون راتكليف، مديرا دائما للاستخبارات الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر "يسرني أن أعلن ترشيح جون راتكليف، ليكون مدير الاستخبارات الوطنية".

وأضاف: "اتخذت القرار في وقت مبكر، لكن جون أراد الانتظار حتى يتم الانتهاء من تقرير المفتش العام. جون رجل بارز ذو موهبة كبيرة!".

يذكر أن ترامب رشح راتكليف ليكون مديرا للمخابرات القومية بعد تنحي دان كوتس عن منصبه في تموز 2019، لكنه سحب اسمه من الترشيح بعد أن أثيرت مخاوف بشأن مؤهلاته.

وكان ترامب قد أعلن في 20 شباط 2020 تعيين سفير بلاده الحالي لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، في منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية.